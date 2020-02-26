Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaları ziyaret etti.

OSB girişinde fabrika yetkilileri tarafından karşılanan Şenay, çalışmaları hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Fabrikalarda çalışan işçilerle de sohbet eden Şenay, "Kavak'ta sizlerden önce gençlerimiz iş yokluğu dolayısıyla baba ocağını terk ederek gurbetlere çıkmış. Dolayısıyla ilçemiz önemli miktarda göç vermiş. Siz şanslısınız. İlçenizde iş sahibi oldunuz. Gerektiğinde ev kirası vermediğiniz gibi atadan kalan toprağınızı da ekiyorsunuz. Aile ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Sizlere tavsiyem, işinizin kıymetini bilin." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse de katıldı.

Özel'den kutlama mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, üç ayların başlangıcı ve 27 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği recep, şaban ve ramazan aylarının taçlanacağı Regaip Kandili'ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç ayların Regaip Kandili ile başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşan, Ramazan Bayramı ile de maddi ve manevi bayrama dönüşen yükseliş ve bağışlanma ayları olduğunu anlatarak, "Onbir ayın sultanı ramazan ayının gelişini de müjdeleyen Regaip Kandili, bütün İslam dünyası için bir ibadet, dua ve istiğfar ederek maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir. Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı bu günleri iyi değerlendirerek, fırsat mevsiminde yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenabu Allah'tan diler, üç aylar ve Regaip Kandili'nin ülkemize, milletimize, ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

19 Mayıs Belediyesi gıda denetimi yaptı

19 Mayıs Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın, pastane, kasap, tavuk eti satış yeri, market ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde tarihi geçmiş gıdalar, et ürünlerinin saklama koşulları, iş yerlerinde çalışan personelin hijyen koşulları, işletmelerin genel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanları kontrol etti.

Uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapan ekipler, uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, denetimlerle hem vatandaşları hem de esnafı korumayı amaçladıklarına işaret etti.

Kimseye yaptırım uygulamayı istemediklerini vurgulayan Topaloğlu, "İşini doğru yapmayanlara engel olup, işini doğru yapan esnafı ve vatandaşımızın sağlığını korumak görevimiz. Tüm vatandaşlarımızdan şüpheli iş ve işlemler konusunda belediyemize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.