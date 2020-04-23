Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.

Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu.

Çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Özel, "Hiçbir şey neşemizi, birlik ve beraberliğimizi elimizden alamaz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizlerin mutlu olmasına vesiledir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Madem meydanlarda kutlamalar yapamadık, biz de çocuklarımızın bayram sevincini, coşkusunu evlere taşıdık." dedi.

Ziyaretlerinde Özel'e protokol üyeleri eşlik etti.

Özel'den ramazan ayı mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özel, mesajında, rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve sabır duygularının doruğa çıktığı kutlu bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bu duygular, insanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda daha büyük önem arz etmektedir. Yaşanan salgın nedeniyle bir araya gelemesek de bereketli sofralarda kardeşliğimizi bir arada yaşayamasak da gönüllerimiz bir arada. Bu mübarek zaman diliminde en büyük dayanağımız ve gücümüz olan dualarımızla yüce Rabb'imizden sağlıklı ve güzel yarınları niyaz etmeliyiz. Önümüzdeki yıl inşallah ramazan ayını hep birlikte, aynı sofrada, yardımlaşma ve kaynaşma ile geçirmeyi temenni ediyor, ülkemiz ve bütün İslam aleminin ramazan ayını kutluyorum."

Havza 23 Nisan'ı balkonlarında kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlamaları kapsamında Havza'da vatandaşlar, balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu.

İlçede vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi çalışanları ile beraber ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşı'nı okudu.

Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra balkonlarda bulunan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.