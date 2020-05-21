Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan ihtiyaca yönelik taleplerin zaman kaybına sebebiyet verilmeden karşılandığını söyledi.

Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve İletişim Merkezi'nin 110 personel ile vatandaşlara hizmet verdiğini anlatan Şenay, "112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yapılan başvurular, görevli personel tarafından yerine getiriliyor. Kendilerine götürülen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren büyüklerimiz Kaymakamlığımıza telefonla ulaşarak başta devletimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini bildiriyorlar." dedi.

Kavak'ta berber ve kuaförler denetlendi

Kavak ilçesinde faaliyet gösteren berber ve kuaför salonlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başladı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından berber ve kuaför salonlarında hijyen koşullarını ile salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini söyledi.

Berber ve kuaförlere daha temiz ortamda çalışmaları için ilk olarak 20'şer maske dağıttıklarını belirten Şenay, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş yerlerinin temizliği, korunma, tedbirler, randevu sistemi ve müşteri kabulüne kadar alınması gereken tüm tedbirleri anlattık. Denetim ekiplerimiz yine uymaları gereken kuralları tekrar etti. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı." diye konuştu.

Sınıf öğretmeninden öğrencilerine ziyaret

Kavak Merkez Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Sacit İnan, öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

İlçe merkezinde ikamet eden birinci sınıf öğrencilerini kapıda ziyaret ederek sohbet eden İnan, onlardan büyüklerinden yardım alarak kitaplarını okumalarını ve kendilerine okulda öğretilenleri tekrarlamalarını istedi.

Salgın ile mücadele kapsamında okulların kapatılmasından bu yana hiçbir öğrencisini göremediğine işaret eden İnan, "Ziyaretim sırasında hem dersleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum ve hem de Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyelerini veriyorum." dedi.