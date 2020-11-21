Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

21.11.2020 16:35
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Ladik'te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 21-22 Kasım günlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonları ile oto lastikçiler belirlendi.

Ladik'te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 21-22 Kasım günlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonları ile oto lastikçiler belirlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği süre içinde ilçede bulunan akaryakıt istasyonları ve oto lastik tamircilerinin sırasıyla görevlendirileceklerini söyledi.

Buna göre nöbetçi olacak akaryakıt istasyonları ve oto lastikçiler, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sorumlu olacak.

Kaymakam Saygılı'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Saygılı, mesajında, öğretmenlerin ülkenin aydınlık geleceğinin ve güçlü yarınlarının mimarları olduklarını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır" diyerek 1928 yılında öncülük ettiği bu anlamlı günün 92. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin erdemini öğreten, milletçe muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerinin vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlenmiştir. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Müftü Öztürk'ten Kovid-19 uyarısı

Ladik Müftüsü Ünal Öztürk, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Öztürk, insan sağlığını tehlikeye düşüren Kovid-19 salgınının dünyada ve Türkiye'de artış gösterdiğine işaret etti.

Başkalarının sağlığının tehlikeye atılmasının kul hakkına girdiği vurgulayan Öztürk, "Salgınının etkisiz hale getirilmesinde toplum olarak mücadele kurallarına birlikte uyulması gerekir. Devletimizin uyarılarına rağmen bazılarının virüse karşı belirlenen kurallara uymadığını görüyoruz. Virüs dolayısıyla can kaybı bizlere veya yakınlarımıza gelebilir. Unutmayalım ki sağlığımız bizlere Rabb'imizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmalıyız. Bu emaneti korumak için tedbirli davranmalı, hem kendi ve hem de başkalarının sağlığını tehlikeye düşürmemek için tedbirli davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü, Akaryakıt, Ladik, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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