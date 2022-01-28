Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, çatılardaki kar kütlesi ve sarkıtlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Özel, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla çatılarda oluşan kar kütlesine ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Gerek ilçe merkezindea gerekse kırsal mahallelerdeki çatılarda 110 santimetre kar ve yine buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Özel, "Buz sarkıt ve kar kütleleri haliyle vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Vatandaşlarımız saçaklarda biriken kar yığını ve buz sarkıtlarını düşürmeli ve saçak altlarından geçerken tedbirli davranmalı." dedi.

Özel, sarkıtlara ulaşılamaması durumunda talep halinde belediye olarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını kaydetti.

Çarşamba'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.

İlçede etkili olan kar yağışı sonucu Çarşamba- Ayvacık kara yolunda bulunan bir işyerine ait deponun çatısı çöktü.

Çöken çatının sacları ve çelik konstrüksiyonu, vinç yardımıyla kaldırıldı.