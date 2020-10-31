Samsun Devlet Opera ve Balesi "Müzikallerden seçkiler" konseri verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Müzikallerden seçkiler" piyanolu şan konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Müzikallerden seçkiler" konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Piyanist Olga Hasanova eşliğinde gerçekleşecek konserde SAMDOB sanatçılarından sopranolar Sezgi Elhüseyni ve Eda Bingöl Gürkan, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Bilal Doğan ve bariton Şahan Gürkan sahne alacak.

Sahnelendiği her dönemde büyük beğeni toplayan eserlerden oluşan "Müzikallerden seçkiler" konserinde, Kander'in bestelediği "Chicago" müzikalinden "All that jazz", Porter'ın bestelediği "My heart belongs to dady" ve "Kiss me Kate" müzikalinden "So In love", Bernstein'ın bestelediği "Candide" müzikalinden "I am easilu assimilated", "Batı yakası hikayesi" müzikalinden "Maria" ve "Tonight", Weber'in bestelediği "The phantom of the opera" müzikalinden "The phantom of the opera" ve "cats" müzikalinden "Memory", Wildhorn'un bestelediği "Jekyll, hyde" müzikalinden "Dangerous game", Flaherty'nin bestelediği "Ragtime" müzikalinden "Your daddy's son" ve Bock'un bestelediği "Fiddler on the roof" müzikaliden "Sunrise, sunset" parçaları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.