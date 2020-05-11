Samsun Eğitim Bir-Sen'den şiir okuma yarışması - Son Dakika

Samsun Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube, öğrenciler için şiir okuma yarışması düzenledi.

Başkan Hamdi Yıldız, yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadele sürecinde şehirde 26 bin 500 öğrencinin, evlerinden uzaktan eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerden mahrum kalmamaları adına şiir okuma yarışması düzenlediklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yarışmamız 4 kategoride yapılacaktır. Yarışmamızda Milli Marşımızla birlikte edebiyatımızın gönüllerimize ve ruhlarımıza hitap eden muhteşem şiirleri seçilmiş olup, öğrencilerimizle birlikte bu duygu ve heyecanı yaşamış olacağız. Okul öncesi öğrencilerimiz İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtası ile ilkokul öğrencilerimiz Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri ile, ortaokul öğrencilerimiz gene Arif Nihat Asya'nın 'Dua' şiiri ve lise öğrencilerimiz ise Mehmet Akif İnan'ın 'Mescid-i Aksa' şiiri ile yarışmaya katılacaklardır. Her kategoride ilk üçe girenleri ödüllendireceğiz. Yarışmamız 11 Mayıs- 20 Mayıs arasında başvuruya açık olacaktır."

Öğrencileri yarışmaya davet eden Yıldız, "Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://samsun1.ebs.org.tr/manset/2859/siir-okuma-yarismamiz-basladi web sitemizin ilgili haberinde bulunmaktadır. Bütün öğrencilerimizi yarışmaya davet ediyor ve başarılar diliyorum." ifadesinde bulundu.