Samsun Emniyeti'ne 'Pars' İsimli Köpek Bağışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun Emniyeti'ne 'Pars' İsimli Köpek Bağışlandı

22.01.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Pars', OMÜ tarafından eğitilen arama kurtarma köpeği, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen 'Pars' isimli Belçika malinois cinsi köpek, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, "Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilirö dedi.

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika malinois cinsi, 26 aylık görev köpeği 'Pars', OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, Pars'ı Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a teslim etti. Branş eğitimleri kapsamında uyuşturucu, bomba veya benzeri asayiş olaylarında uzmanlaştırılacak olan 'Pars', eğitim sürecinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Pars'ın birçok alanda eğitim alacağını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Emniyet Müdürümüze köpeğimiz Pars'ı teslim ediyoruz. Pars, 2023 yılında doğan bir köpek. Cinsi de Belçika malinois. Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilir. Emniyet ekiplerimiz ise Pars'ı narkotik ve birçok alanda kullanılacağını söylediö diye konuştu.

'DOST' ADINDA BİR KÖPEK DAHA YETİŞTİRDİK'

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi'nin yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde Afet Eğitimi ve Yönetimi Merkezimiz bulunuyor. Burada 4 tane arama kurtarma personelimiz görev yapıyor. Ancak arka planda, hem öğrencilerimizden hem akademisyenlerimizden hem de personellerimizden oluşan 27 kişilik bir ekip daha var. Bu ekip, Türkiye'de ilk defa akredite olan bir arama kurtarma ekibi. Bu ekibin birçok çalışması var. Bunlardan biri de köpek eğitimleri. Şu ana kadar 'Dost' adında bir köpek yetiştirdik. Bunun çıkış noktası da şu: Ekibimiz Kahramanmaraş depreminde bölgeye giderek halkımıza yardımcı olmaya çalıştı. Orada bir köpeğin arama kurtarmada ne kadar önemli olduğunu fark ettiler ve döndüklerinde Dost'un eğitimlerine başladılar. O zaman yavruydu Dost. Eğitimleri sonunda İçişleri Bakanlığı'nın açtığı bir sınava girdi ve bu sınav sonunda akredite oldu. Türkiye'de sanırım 10 üniversite arasında tek akreditasyonu olan köpeğimiz Dost. Gerektikçe de ilgili bölgelere Dost'u gönderiyoruz, orada çeşitli görevlerde bulunuyorö ifadelerini kullandı.

'PARS, 1,5 AY SONRA AKTİF OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERECEK'

Yapılan operasyonlarda köpeklerin birinci derece yardımcı olduğunu ve onlara çok değer verdiklerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş ise şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda köpekler birinci derecede yardımcı oluyor. Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarından dolayı Sayın rektörümüze ve ekibine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Pars Ankara'da belli bir süre eğitim alacak. Tabi bu, tepki durumuna da bağlı. Zannedersem 1,5 ay sonra aktif olarak çalışmalarımıza destek verecekö

Haber - Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Emniyeti'ne 'Pars' İsimli Köpek Bağışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 20:01:14. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Emniyeti'ne 'Pars' İsimli Köpek Bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.