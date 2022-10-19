Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı - Son Dakika

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