Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı

19.10.2022 16:22
Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı

Samsun haberi: Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele projesi olan SİBERAY kapsamında öğrenci ve okul idarecilerine eğitim verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele projesi olan SİBERAY kapsamında öğrenci ve okul idarecilerine eğitim verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde çalışma yürüttü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Kampüsü'nde stant kuran ekipler, üniversite öğrencilerini, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirdi.

Ekipler, Çarşamba Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul müdürlerine de seminer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 16:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun gündem haberleri | Samsun'da öğrenci ve idarecilere SİBERAY programı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement