Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi - Son Dakika
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Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi

24.09.2022 17:14

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenliği tarafından patlatılarak Türk karasularına itilen kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Helikopter ve sahil güvenlik botlarıyla yapılan kurtarma çalışmalarında 15 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti. İhbar üzerine 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama çalışması başlatan Türk sahil güvenlik ekipleri 15 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtarırken 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıp karaya çıkardı. Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Yunan unsurlarının botlarını patlatıp Türk karasularına ittiği 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, 24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarılıp, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşıldı.

Yunan unsurlarının botlarını patlatıp Türk karasularına ittiği 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ BOTLARINI PATLATIP GERİ İTMİŞ

Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan sahil güvenliği tarafından Midilli adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan güvenlik güçleri tarafından patlatılarak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır.

Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

Yunan unsurlarının botlarını patlatıp Türk karasularına ittiği 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan 4'ü çocuk 6 kişinin cansız bedenleri, Babakale Limanı'na getirilerek Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Göçmen, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi - Son Dakika
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