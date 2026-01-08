Samsun İl Basın Müdürü Mustafa Döver Atandı - Son Dakika
Samsun İl Basın Müdürü Mustafa Döver Atandı

Samsun İl Basın Müdürü Mustafa Döver Atandı
08.01.2026 14:25
Samsun Valiliği'nde İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Mustafa Döver asaleten atandı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Mustafa Döver atandı.

Samsun Valiliği'nde İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde değişikliğe gidildi. Vali Orhan Tavlı'nın Samsun'a atanmasının ardından görevi vekaleten yürüten Bilgi İşlem Müdürü Harun Uysal'ın 2,5 yıllık görev süresi sona erdi. Uysal'dan boşalan göreve, daha önce AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın basın danışmanlığını yapan Mustafa Döver asaleten atandı.

Valilik Bilgi İşlem Müdürü olarak görevine devam edecek olan Harun Uysal yaptığı veda paylaşımında, "2,5 yıldır vekaleten yürüttüğüm İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevimden, Mustafa Döver arkadaşımızın bu göreve asaleten atanması vesilesiyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu önemli vazifeyi üstlenen mesai arkadaşımız Mustafa Döver'e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Bu süre zarfında birlikte çalıştığı gazetecilere de teşekkür eden Uysal, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Görev sürem boyunca sergilediğiniz iş birliği, verdiğiniz destek ve kıymetli katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle yaklaşmakta olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlar; sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı dilerim." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun İl Basın Müdürü Mustafa Döver Atandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun İl Basın Müdürü Mustafa Döver Atandı - Son Dakika
