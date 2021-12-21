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Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü - Son Dakika

Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü

21.12.2021 13:56

- Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2021 yılında 1968 yangını söndürürken, toplam 6 bin 129 olaya müdahale etti.

- Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2021 yılında 1968 yangını söndürürken, toplam 6 bin 129 olaya müdahale etti.

Yangın söndürme, önleyici tedbirler, eğitim ve denetim gibi faaliyetler yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Samsun'da 206 personel 30 yangına müdahale aracı, 19 merdivenli itfaiye aracı, 7 kurtarma botu, 1 jet ski, 2 otobüs, 9 ATV ve 9 kamyonet olmak üzere toplam 80 araç ile il genlinde yaşanan olaylara anında müdahale ederek kontrol altına alıyor.

İtfaiye ekipleri 2021 yılı içerisinde 1968 adet yangın söndürme, 2 bin 288 kurtarma faaliyeti, 114 kişiyi boğulmaktan kurtarma, 314 trafik kazası müdahalesi, 1122 güvenlik tedbiri ve 105 su tahliyesi gibi konular olmak üzere toplam 6 bin 129 olaya müdahale etti. Ayrıca tedbir önlemleri kapsamında da okul ve diğer kamu kurumlarında 15 bine yakın kişiye eğitim verildi.

Sadece Samsun'da değil ihtiyaç duyulan her bölgeye yardım gönderebilecek bir kapasitede olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, "Asli işlerimizden bir tanesi yangın söndürmek ama bunun yanı sıra tehlikeli her duruma müdahale ederek kurtarma faaliyetleri de yürütüyoruz. Eğitim ve yangın öncesi tedbirler gibi görevlerimiz de var. İtfaiyenin müdahale, denetim, önlem ve eğitim başlığında temel görevleri var. 2021 yılında ülkemizde ciddi orman yangınları yaşandı. Bazı yerlerde de sel baskınları meydana geldi. Bu olaylarda bölge hizmetimizin yanı sıra farklı illere de destek gönderdik. Bu kapsamda Artvin Murgul'a arama-kurtarma ekibi, Antalya- Manavgat'a söndürme ekibi, Sinop- Ayancık'a arama-kurtarma ekibi ve Kastamonu- Bozkurt'a arama-kurtarma ekiplerimizi destek olarak gönderdik dedi.

"1968'i yangın olmak üzere toplam 6 bin 219 olaya müdahale ettik"

Bu yıl içerisinde 1968 yangın söndürdüklerini ifade eden Rıza Zengin, " Türkiye'de yaşanan olayların yanı sıra bölgemizde merkezde ve ilçelerde su baskını olayları yaşandı. Bu anlamda da yaz döneminde 150 ihbara gittik. Yaz döneminde Samsun sahillerinde cankurtaran hizmeti de verdik. Yazın 114 tane vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Samsun genelinde 1968 yangın ve 4158 kurtarma ve planlı görev olmak üzere toplam 6 bin 129 olaya müdahale ettik. Bunların yanı sıra trafik kazası, kurtarma, se tahliyesi gibi alanlarda müdahale ettik. Yangın öncesi tedbirlerde ise 4134 denetim gerçekleştirdik. Ayrıca 15 bine yakın kişiye bilinçlendirme eğitimi verdik. Bu yılı müdahale, önlem, denetim ve eğitim başlıklarında yoğun bir faaliyet sürdürdük ve bu faaliyetlerimiz sürmeye devam ediyor. Artık sadece Samsun'a değil ülkenin tüm bölgelerine talep gelmesi halinde ekip sevk edebilen bir itfaiye dairesi başkanlığı olma özelliğimiz var. Elazığ depreminde görev aldığımız gibi Antalya, Kastamonu, Artvin ve Sinop'ta da ekiplerimizi destek için bölgelere gönderdik" diye konuştu.

"Olaya varış süremiz merkezde 6 dakika"

Merkez bölgelerde olaya varış sürelerinin uluslararası standartların içerisinde yer aldığına da değinen Zengin, şunları söyledi:

"Şu anda aktif olan 47 aracımız var. Bu araçların yaşlarına bakarak her yıl düzenli olarak araçlarımızı yeniliyoruz. 2021'de 2 araç aldık ve 2022'de de 2 itfaiye aracının alımını planladık. Şu anda 17 istasyonumuz var. İstasyon sayımızın 25'e çıkartılması çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında Yakakent ilçesinde ve İlkadım Kıran Mahallesi'nde istasyon açma planımız var. Uluslararası düzeyde gelen çağrıya ulaşma süresi 5-8 dakikadır. Bizim merkezlerde ortalama varış süremiz 6 dakikadır. Kırsal alanlarda bu süre biraz daha uzuyor. Kırsalda da 14 dakika gibi bir varış süremiz var. İstasyon sayılarımızın artması ile varış sürelerimizin de tüm Samsun genelinde en fazla 5 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz.

Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü
Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü
Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü
Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun itfaiyesi 1 yılda 1968 yangın söndürdü - Son Dakika


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