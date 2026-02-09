Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu

09.02.2026 17:00
Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen sporda yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyen 18 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Bu sabah Samsun merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'da 15, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

