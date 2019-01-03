Son Dakika Haberleri: Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın Varlığı ve Devamını Zedeleyici Beyan ve...

Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın Varlığı ve Devamını Zedeleyici Beyan ve...

37 dakika önce

Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta,
Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Erhan Usta, Milletvekili, Samsun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı Son Dakika! MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:36:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın Varlığı ve Devamını Zedeleyici Beyan ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]