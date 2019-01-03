Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın Varlığı ve Devamını Zedeleyici Beyan ve...
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Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Samsun Milletvekili Erhan Usta
, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez
Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:59 Kaynak: AA
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