SAMSUN Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

SAMSUN Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandıSAMSUN'da henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta top oynayan 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı SAMSUN'da henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta top oynayan 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu sırada sokakta top oynayan A.K.T. (14) ve E.K. (24) isabet den saçmalarla yaralandı. Otomobil hızla uzaklaşırken, 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakasını belirlemeye çalışıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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