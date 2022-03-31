Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız günler yakın - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız günler yakın

31.03.2022 14:50
Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız günler yakın

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3 bin 500'lerden dün itibarıyla 200'lü rakamlara kadar düştü.

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3 bin 500'lerden dün itibarıyla 200'lü rakamlara kadar düştü. Bu azalış tablosu devam ederse Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız, güzel günlerin yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Kentte pandemi sürecinin son durumu ve vaka sayıları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Oruç, Covid-19 nedeniyle hastane servislerinde ve yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının azaldığını söyledi. Vaka sayılarının son 1 ayda günlük 3 bin 500'lerden 200'lü rakamlara gerilediğini kaydeden Oruç, "Etkili aşı çalışması ve Omicron varyantının gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte vaka insidans hızımız bir ay içinde yüzde 90 oranında azalarak, yüz binde 1606,32'den 198,36'ya kadar geriledi ve gerilemeye devam ediyor. İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3 bin 500'lerden dün itibarıyla 200'lü rakamlara kadar düştü. Bu azalış tablosu devam ederse Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız, güzel günlerin yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1 ay öncesinde, Covid nedeniyle hastanelerimizde 200'e yakın hastamız yoğun bakımlarda tedavi görürken, bu rakam 40'lara kadar düştü. Aynı şekilde 1 ay önce Covid nedeniyle servis koşullarında tedavi gören hasta sayımız 800'e yakınken, bu hafta itibarıyla bu rakam 150'lere kadar geriledi. İlçe hastanelerimizde neredeyse hiç yoğun bakım tedavisi gören ya da entübe hastamız kalmadı. Umarız son bir gayretle mübarek ramazan ayını ve 2022 yılını koronanın üzücü gölgesi üzerimizde olmadan geçireceğiz" diye konuştu.Dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Oruç, "Dün itibarıyla il merkezindeki kamu hastanelerimizde ağır hastalık tablosu içinde, entübe durumda sadece 13, ilçelerimizde ise 5 hastamız var. İnşallah, bir an önce bu hastalarımızı da iyileştirip, sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak ve ağır hasta sayımızı sıfıra indirmek istiyoruz. Covid-19'a karşı toplum olarak el birliğiyle beraber sürdürdüğümüz büyük mücadelede, aşının bize kattığı güçle bu hedefin artık çok uzağında değiliz. Halkımızdan sağlık çalışanları olarak tek ricamız, bu son adımda büyüklerimizi koruma adına bir süre daha dikkatli ve sabırlı olmaları" dedi.


YORUMLAR
500
Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir 'Kovid-19'a 'grip' muamelesi günleri yakın' 'Kovid-19'a 'grip' muamelesi günleri yakın'

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Oruç, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız günler yakın - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19'a grip muamelesi yapacağımız günler yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement