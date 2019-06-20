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SAMSUN SEL ANI KAMERADA

1 saat önce

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri tıkanan menfezler ve kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bu arada ilçede meydana gelen sel anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
SAMSUN SEL ANI KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
19 Mayıs, Güncel
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