SAMSUN SEL ANI KAMERADA
1 saat önce
SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
SAMSUN'un 19 Mayıs
ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi
ve ilçe belediyesi ekipleri tıkanan menfezler ve kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bu arada ilçede meydana gelen sel anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak
Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi!
Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi