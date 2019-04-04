Son Dakika Haberleri: Samsun Torunu ve Gelini ile Bitişik Binanın Çatısına Çıkarak Yangından Kurtuldu

Samsun Torunu ve Gelini ile Bitişik Binanın Çatısına Çıkarak Yangından Kurtuldu

1 saat önce

Samsun'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57) ve gelini, dumandan etkilenmemesi için kucaklarına aldıkları 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti.

Samsun'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57) ve gelini, dumandan etkilenmemesi için kucaklarına aldıkları 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti. Yangında binada mahsur kalan Irak uyruklu 2 kişi de ekiplerce kurtarıldı.

Olay, saat 20: 30 sıralarında Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 2'inci katında yaşayan Irak uyruklu ailenin evinde elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler ve dumanların sardığı apartmanın en üst katında oturan Abdurrahman Yıldız da gelini ve torunu ile birlikte daireden çıktı. Yıldız, kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına atladı. Çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, binada mahsur kalan Irak uyruklu Ayad B. ve Shade K.'yı binadan çıkardı. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren 2 kişi, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Üzerlerine battaniye alarak binadan çıktıklarını anlatan Abdurrahman Yıldız, "Yangın çıkınca apartmanın içine giremedik. Dumandan etkilenmemek için gelinimi ve torunumu alarak yan binaya geçtim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:00 Kaynak: DHA

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