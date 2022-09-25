"Bugün köyde inceleme yaptık. Köpeklerin bölgede zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Telef olan 4 köpeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Tedaviye alınan 3 köpek ise İlkadım Belediyesi ekiplerince Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürüldü."

Kaynak: AA

İlkadım Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiası - Son Dakika

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