Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 874 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Samsun, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sinop ve Çankırı'da kar nedeniyle kapanan 874 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 7, ilçelerden Ağlı'da 4, Araç'ta 31, Azdavay'da 23, Bozkurt ve Taşköprü'de 20'şer, Cide'de 41, Çatalzeytin'de 25, Daday'da 22, Devrekani'de 16, Doğanyurt'ta 15, Hanönü ve Pınarbaşı'nda 1'er, İhsangazi ve Seydiler'de 5'er, İnebolu'da 40, Küre'de 30, Şenpazar'da 17 ve Tosya'da 3 olmak üzere 326 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya kent genelinde de kar nedeniyle 164 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 20, ilçelerden Almus'ta 12, Artova 10, Erbaa'da 22, Reşadiye'de 25, Sulusaray'da 7, Başçiftlik, Turhal ve Yeşilyurt'ta 6'şar, Zile'de 47 olmak üzere 161 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta kar nedeniyle ilçelerden Türkeli'nde 12, Ayancık'ta 26, Saraydüzü'nde 30, Dikmen'de 13, Gerze'de 8, Boyabat'ta 2, Durağan'da 3, Erfelek'te 7 ve merkez ilçede 5 olmak üzere 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da 114 mahalle, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde de 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.