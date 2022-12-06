Samsun ve Konya'da bir "Tosuncuk" vakası daha! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun ve Konya'da bir "Tosuncuk" vakası daha! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

06.12.2022 11:32

Samsun ve Konya'da faaliyet gösteren 2 erkek kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu yeni "saadet zinciri'" dolandırıcılığında mağdurlardan 300 milyon TL toplandığı ileri sürüldü.

Samsun ve Konya'da faaliyet gösteren 2 erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kar payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdü. Samsun Barosu'na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, ilk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçelerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı.

300 MİLYONLUK VURGUN YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mağdurların çoğunun kamu görevlisi olduğu ve saadet zinciri sisteminin içerisinde zanlılar E.P. ve E.P. kardeşlerin kamu bankasında çalışan anne ve eşinin de yer aldığı iddia edilen saadet zincirinde 300 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü. Avukat Berivan Yaralı, söz konusu şüphelilerin yakalanması ve cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bunlar da Tosuncuk kardeşler! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yaptılar

"BANA ULAŞAN 25 KİŞİYLE BİRLİKTE ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNDUK"

Zanlıların sistem içine aldıkları mağdurlara daha fazla kişiye ulaşmak için ilk aylarda düzenli ödeme yaptığını ifade eden Av. Berivan Yaralı, "Olay 1,5 sene önce Konya kaynaklı 2 kardeşin başlatmış olduğu bir proje. Konya ve Samsun'da birçok mağdur söz konusu. Samsun'da yaşayan kardeşle burada güven ilişkisine dayalı etrafındaki birçok kişiyi sisteme dahil ediyor. Yurt dışı kaynaklı borsa oynadıklarını, kardeşinin Konya'da yazılımcı olduğunu, Amerika'da bir borsa şirketine yazılım tasarlayıp, kiraya verdiklerini, bu sebeple çok para kazandıklarını ifade ediyorlar. Ortalama aylık yüzde 8-10 civarında yatırdıkları para kadar vatandaşlara ödeme yapacaklarını vadederek, 1,5 sene sistemi yürütüyorlar. İlk etapta sisteme dahil ettikleri vatandaşlara bu paraları ödüyorlar. Daha sonrasında, 'tekrar para yatırın, daha çok kazanın' vaadiyle çok fazla kişiyi mağdur ediyorlar. Bize şu anda 25 kişi yazılı başvuru yaptı. Sayının çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Mağdur vatandaşlar en son ekim ayı içerisinde son büyük vurgunu yaparak Samsun'dan uzaklaşıyorlar. Kişilerin, birileri tarafından saklandığı söyleniyor. Bana ulaşan 25 kişi ile birlikte Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet başvurusunda bulunduk. Konu hakkında soruşturma başlatıldı. En kısa zamanda faillerin bulunmasını umuyoruz" dedi.

"ZANLILARIN İSTANBUL'DA OLDUKLARINI DUYUYORUZ"

300 milyon TL'lik bir vurgundan söz edildiğinin altını çizen Berivan Yaralı, "Vurgunun büyüklüğü bize söylenen 300 milyon TL civarında. Sistem, daha önce de gündeme gelen saadet zincirlerine benziyor. Zanlılar, yurt dışındaki şirketlere dolar yatıracakları, daha sonra bu parayı TL'ye çevirip vatandaşlara ödeme yapacakları vaadiyle nitelikli dolandırıcılığa başvuruyorlar. İlk etapta 25 kişilik bir suç duyurusunda bulunduk. Yeni başvurular da gelmeye başlıyor. Kaçan zanlılara ulaşamadıkça, suç duyurusunda bulunan insanlar artıyor. Zanlıların İstanbul'da olduklarını duyuyoruz" diye konuştu.

Bunlar da Tosuncuk kardeşler! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yaptılar

"OLAYIN BAŞROLÜNDE 2 ERKEK KARDEŞ BULUNUYOR"

Mağdurlardan birçoğunun sisteme zanlıların eşi ve annesi tarafından kamu bankasından aldıkları kredi ile girdiğini de belirten Yaralı, şunları söyledi; "Faillerden E.P.'nin eşi A.P., bir devlet bankasında çalışıyor. Bu olayı banka personelleri dahil, bankanın büyük yatırımcı olan müşterilerine, 'Sizlere yüksek kredi çıkartabilirim, garantili bir iş, risk yok' diye birçok insana kredi vererek saadet zincirine girmelerine neden oluyorlar. Söz konusu zanlı 2 kardeşe yardım ve yataklık yapan herkesten şikayetçi olundu. Olayın başrolünde 2 erkek kardeş, anne babaları ve eşleri ile bir de eski iş arkadaşları bulunuyor. 2 erkek kardeşin annesinin de Konya'da bir devlet bankasında yetkili bir memur olduğunu ve sisteme birçok kişiyi dahil ettiğini biliyoruz. Şahısların babasının bu paralardan elde ettiği gelirle aldığı lüks arabalarla sosyal medyada fotoğraflar bizlere ulaştı. Akrabalar ve birkaç galerici de söz konusu çete dahilinde. Tüm bu söz konusu kişileri şikayet dilekçemizde belirttik."

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bunlar da Tosuncuk kardeşler! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yaptılar Bunlar da Tosuncuk kardeşler! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yaptılar Kızından etkilenerek eskrime başlayan baba, 4 yıldır madalya mücadelesi veriyor Kızından etkilenerek eskrime başlayan baba, 4 yıldır madalya mücadelesi veriyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun ve Konya'da bir 'Tosuncuk' vakası daha! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Samsun ve Konya'da bir "Tosuncuk" vakası daha! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yapmışlar
10:39 Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
10:42 Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu
10:18 Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı
10:07 Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı
10:00 Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda çok sert sözler söyledi
09:55 Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim
09:31 Yer Bilimci Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: Türkiye'de hiçbir kurum depreme hazır değil
09:23 Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi
16:59 TOKİ'den "Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberlerine yalanlama: Art niyetli girişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 11:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun ve Konya'da bir "Tosuncuk" vakası daha! Kurdukları saadet zinciriyle 300 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement