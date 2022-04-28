Samsun "Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi"ne katıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen "Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi" çerçevesinde başlattığı "Zehirsiz Kentler için Harekete Geç" başlıklı imza kampanyasına katıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, "Zehirsiz Kentlere Doğru" kararlılığını ortaya koyan Türkiye'deki ilk belediye olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun halkının daha yeşil ve daha sağlıklı çevrede yaşaması adına yapılan her projede en ön safta yer aldıklarını vurguladı.

Çevreye ve yeşile önem verdiklerine işaret eden Demir, "Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur. Yeşil Samsun adına yakışır projelerimizle, nefes alan ve hayat veren bir Samsun'a doğru adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar birçok park ve yeşil alanı Samsun'a kazandırdık. Yaptığımız her proje ve yatırımda da önceliğimiz çevre oluyor. Bu konuda hazırlanan her projeye de destek veriyor, katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, Samsun'un gerek bitkisel, gerek hayvansal, gerekse su ürünleri üretimiyle ülke insanını besleyebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak halkın refahını artırmak üzere verdiği hizmetlerden biri de zararlılar ile mücadeledir. Zararlılarla mücadele edilirken böylesi önemli bir potansiyele sahip alanların kimyasallarla kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Vektörle mücadele ettiğimiz alanlarda, canlı yaşamının bulunduğu yüzey suları ve akarsularda yöntemimiz tamamen biyolojiktir. Bu alanların dışında kalan yerlerde kullanılan kimyasal ilaçların oranları giderek azaltılmaktadır. Dolayısıyla Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, Sivil Toplum Diyaloğu VI programı kapsamında desteklenen ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uyguladığı Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi son derece önemlidir. Bu sayede daha sağlıklı şehirlerin oluşması adına projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."