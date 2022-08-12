18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı! - Son Dakika
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18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı!

12.08.2022 15:02
18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı!

Samsung Electronics başkan yardımcısı Jay Y. Lee'nin bir başkanlık affı ile geçmiş suçlarının silineceğini açıklandı.

Samsung Electronics başkan yardımcısı Jay Y. Lee, eski Güney Kore başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet vermekten 18 ay hapis yattıktan sonra geçtiğimiz yıl şartlı tahliye edilmişti. Şartlı tahliye, Lee'nin beş yıl süreyle çalışmasını yasaklarken, yurtdışı seyahatini de sınırlandırıyordu. Ancak görünen o ki yaşanan kriz dolayısıyla yöneticiye devlet tarafından af çıkarılarak işe geri dönmesi sağlanacak.

Samsung Electronics başkan yardımcısı işine geri dönüyor

Güney Kore Adalet Bakanlığı, Jay Y. Lee'nin Pazartesi günü bir başkanlık affı ile geçmiş suçlarının silineceğini açıkladı. Af ile birlikte 54 yaşındaki yöneticinin 2017 yılındaki mahkumiyetini de içeren sabıka kaydı silinecek. Ülkenin en büyük şirketinin varisi böylelike yeniden yönetimi devralabilecek.

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Özel af, Samsung'un kurucusunun torunu olan Samsung'un fiili lideri Lee'nin yönetime resmi olarak katılmasını ve dev teknoloji şirketinde çalışma hakkını geri kazanmasını sağlıyor. Lee'nin şirkete dönüşü ile birlikte Samsung'un çip üretiminden yatırım planlarına kadar büyük stratejiler konusunda karar verme sürecini hızlanması bekleniyor.

18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı!

Samsung yöneticisine gelen bu özel affın, yarı iletken endüstrisinin koronavirüs pandemisinden kaynaklanan arz sıkıntıları, enflasyon ve lojistik sorunları ile karşı karşıya kalınması sonucunda bir zorunluluk haline geldiği belirtiliyor.

Güney Koreli bir hükümet yetkilisi, teknoloji yatırımı ve istihdam yaratma yoluyla ulusal büyümeye öncülük etmedeki rolleri göz önünde bulundurularak iş dünyası liderlerine yönelik özel afların ulusal ekonomik krizin üstesinden gelmeye yardımcı olacağını ifade etti.

18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı!

Lee ise kendisine özel olarak çıkarılan affın ardından işlediği suçlar yüzünden Güney Kore halkından özür dilerken 'yeni bir sayfa açacığını' söyledi. Samsung patronu, sürekli yatırım ve istihdam yaratma yoluyla topluma bunun karşılığını vermek için çok daha fazla çalışacağının da sözünü verdi.

Yaşanan ekonomik kriz ve tedarik sıkıntıları Güney Kore Hükümeti'ni böyle bir karar almaya zorlamış gibi görünüyor. Peki siz 18 ay hapis yatan Samsung patronu ve Kore hükümeti tarafından affedilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Samsung, Kore, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 18 ay hapis yatan Samsung patronuna af çıktı! - Son Dakika

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