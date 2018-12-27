Son Dakika Haberleri: Samsung, Galaxy S9 Sahiplerine Noel İçin Android Pie Sunuyor

Samsung, Galaxy S9 Sahiplerine Noel İçin Android Pie Sunuyor

1 saat önce

Samsung'un Christmas Hediyesi, Galaxy S9 için Android Pie Güncellemesi Samsung söz verdiğinden daha önce yayımlamaya başladı.

Samsung, Galaxy S9 Sahiplerine Noel İçin Android Pie Sunuyor, System.String[]
Samsung'un Christmas Hediyesi, Galaxy S9 için Android Pie Güncellemesi


Samsung söz verdiğinden daha önce yayımlamaya başladı. Galaxy S9 sahiplerine Noel için Android Pie güncellemesi. Samsung, Galaxy S9 ve S9 + cihazları için Android Pie'yi daha önce söylediğinden daha erken yayımlamaya başladı.

Teknoloji devi ilk olarak Ocak ayında ana işletim sistemi yükseltmesini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak Sammobile ve Android Authority'e göre şu anda Almanya'da güncellemeyi indirmek mümkün.

Söz konusu Galaxy S9 ve S9 Plus cihazlarını kullananlar için Android Pie kullanılabilir durumda. Dünya çapında bir yayımlama olup olmadığı henüz belli değil. Yine de bazı Reddit yayınlarına göre Samsung, Avrupa'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde kullandırmaya başlattı. Görünüşe göre İtalya, İsviçre, Yunanistan ve BAE kullanıcıları yeni işletim sistemlerini telefonlarından indirdiklerini bildirdi.

Bu lokasyonların dışındaki Galaxy S9 ve S9 Plus sahiplerinin uluslararası sürümlerine sahip olanlarda bu güncellemeden faydalanabilir. Zira bazıları, telefonlarının Aralık ayındaki güvenlik düzeltme ekini yükledikten sonra güncelleme aldıklarını söylediler.


Siz yine de Ayarlar altındaki Yazılım Güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Henüz görünmüyor sa güvenlik düzeltmeleri ekini indirmek isteyebilirsiniz. Bizden söylemesi…

Sammobile
Reddit

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14 Kaynak: Teknotalk.com

Söz, Samsung Galaxy S9, Samsung, Teknoloji
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