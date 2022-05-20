Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor! - Son Dakika
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Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor!

20.05.2022 18:36
Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor!

Samsung, 3nm işlemcisini önemli bir ziyarette sergilemeye hazırlanıyor. Joe Biden, ülkeye ziyareti esnasında fabrikaya uğrayacak.

Son yıllarda işlemci dünyasında hızlı bir yükseliş içinde olan Samsung, yeni ürünleriyle piyasadaki yerini büyütmek istiyor. Akıllı telefonları için özel işlemci üreteceğini açıklayan şirket, uzun süredir 3 nm çipler üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Joe Biden, 3nm işlemciler için Samsung fabrikasında

ABD Başkanı Joe Biden, Yoon Seok-youl'un Güney Kore Devlet Başkanı olmasının ardından ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Biden, bu ziyaret sırasında Samsung'a ait dünyanın en büyük yarı iletken fabrikası olan Pyeongtaek'teki yarı iletken çip fabrikasına da bir tur düzenleyecek.

Pyeongtaek fabrikasına gerçekleştirilecek ziyaret, önemli bir sergiye sahne olacak. Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un da bulunacağı ziyarette şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı 3nm GAA (Gate All Around) çipleri sergilenecek.

Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor!

Samsung, önümüzdeki birkaç ay içinde 3nm GAA çip üretimine başlamayı düşünüyor. Öte yandan çip üretimi tarihinde ilk kez bir şirket, GAA kullanmış olacak. Öte yandan verim ve güç dengesi baz alındığında birkaç yıldır TSMC'nin oldukça gerisinde kalan Samsung, bununla birlikte atağa kalkmak istiyor.

Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor!

3nm GAA, 5nm yongalara göre boyut olarak yüzde 35 küçülme görse de, yüzde 30 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ek olarak yüzde 50'ye kadar düşük güç tüketimi bekleniyor. Öte yandan Samsung, 2nm çipler için de girişimlere başladıklarını belirtti. Bu yonga setinin ise 2025 gibi üretime başlaması bekleniyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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