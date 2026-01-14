Samsunspor 6-2 ile Galip Geldi

ZİRAAT Türkiye Kupası B Gurubu ikinci hafta maçında Samsunspor deplasmanda Aliağa FK'yı 6-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis güzel bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

Reis, "Çok mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık. Sonuç olarak 3 kulvarda mücadele ediyoruz, bugün de iyi bir performans gösterdik. İyi bir oyun gösterdik. Rakibimiz 10 kişi kaldı, kırmızının ardından ise gösterdiğimiz performans sonrası üzgünüz, çabuk gol yedik. Yediğimiz golden sonra reaksiyon gösterdik. 6-2'lik galibiyet güzel ama defansta daha iyi olmalıyız" dedi.

'SAKAT OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yoğun bir fikstür geçirdiklerini belirten Thomas Reis, "Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bazen istemediğimiz performansı gösterdiğimizde eksik oyuncularımız oldu. Çok maç oldu, çok sakat vardı. Bugün de çok eksiğimiz vardı. Hangi kulvarda oynarsak oynayalım farklı tecrübe elde etmek istiyoruz. Birçok karşılaşma oynamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Özellikle şubat ayında 7 karşılaşma oynayacağız. Sakat oyuncularımızın da dönmesini bekliyoruz. Eksik oyuncularımızın katılmasıyla daha iyi olacağız. Kupada öncellikli hedefimiz çeyrek final ardından Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek" yorumunu yaptı.

POLAT ÇETİN: ERKEN GOL VE KIRMIZI KART DENGEYİ BOZDU

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin erken gelen goller ve kırmızı kartla oyun dengelerinin bozulduğunu dile getirdi. Çetin, "Niyetimiz dengeli bir oyun oynamaktı. Yediğimiz erken gol ve gördüğümüz kırmızı kart sahadaki dengeleri değiştirdi. Samsunspor bizden iki üst ligde yer alan bir takım. Avrupa'da da yaptıkları belli. Biz halkımıza, taraftarımıza keyifli bir maç izlettirmek istedik. Daha iddialı maçlar da oynayacağız. Bizim derdimiz lig ve bu lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.