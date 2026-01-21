Samsunspor Bocce Takımı Başarıyla Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Bocce Takımı Başarıyla Dönüyor

Samsunspor Bocce Takımı Başarıyla Dönüyor
21.01.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur Tosun Türkiye 2'ncisi oldu.

MERSİN'de düzenlenen Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Samsunspor Bocce Takımı'ndan Yağmur Tosun Türkiye 2'ncisi, Yunus Emre Boyun da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-20 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de yapıldı. 5 gün süren yoğun ve çekişmeli müsabakalar sonucunda Samsunspor sporcuları kürsüde yer almayı başardı. Şampiyonada Samsunspor formasıyla mücadele eden Yunus Emre Boyun, Genç Erkek Tekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, Genç Kadın Tekler kategorisinde yarışan Yağmur Tosun ise Türkiye 2'nciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporcularının başarılarını değerlendiren Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Raffa Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. 5 gün süren çekişmeli maçlar sonucunda Samsun'a farklı kategorilerde Türkiye derecesi getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor Bocce Takımımız 30'u milli sporcu olmak üzere 140 lisanlı sporcumuz bulunmaktadır. Bu sene yapılacak Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerinde sporcularıma başarılar diliyorum. Ülkemize 2025 yılında getirdiğimiz Avrupa ve Dünya dereceleri gibi inşallah 2026 yılında da Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya getiririz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Bocce Takımı Başarıyla Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:52:58. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Bocce Takımı Başarıyla Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.