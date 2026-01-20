Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonada Başarı - Son Dakika
Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonada Başarı

20.01.2026 21:02
Mersin'deki Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor, önemli dereceler elde etti.

16-20 Ocak tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı önemli başarılara imza attı.

Türkiye genelinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyona, 5 gün boyunca yoğun ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Samsun ilini temsilen organizasyona katılan Samsunspor Bocce Takımı sporcularından Yusuf Emre Boyun, genç erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Yağmur Tosun ise genç bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, aylar süren yoğun bir antrenman programıyla şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek,

"5 gün süren çekişmeli maçlar sonucunda Samsun'a farklı kategorilerde Türkiye derecesi getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarılar, disiplinli çalışmanın ve emeğin bir ürünüdür" dedi.

Samsunspor Bocce Takımı'nın 30'u milli sporcu olmak üzere toplam 140 lisanslı sporcusu bulunduğunu ifade eden Bozdemir,

"Bu yıl yapılacak Akdeniz Oyunları ile Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerinde tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemize 2025 yılında kazandırdığımız Avrupa ve Dünya dereceleri gibi inşallah 2026 yılında da Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalyalar getiririz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Antrenman, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

