Samsunspor'da İkinci Yarı Coşkusu
Samsunspor'da İkinci Yarı Coşkusu

Samsunspor\'da İkinci Yarı Coşkusu
15.01.2026 10:19
Başkan Yüksel Yıldırım, taraftarlara birlik çağrısı yaparak ikinci yarıya güçlü bir başlangıç hedefliyor.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Şimdi bu duygusallığı güce dönüştürme vakti. Kupa maçındaki galibiyet bizler için büyük bir moral oldu. Şimdi de ikinci yarıya tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıyoruz. Göğsümüzdeki o Atatürklü armanın ağırlığı ve sorumluluğu omuzlarımızda, gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı-beyazlı takımın taraftarına seslendi. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Taraftarlarımızdan ricam; kırgınlıkları stadın kapısında bırakın. Biz içeride, siz dışarıda değil; hep beraber omuz omuza olalım. Biz nasıl önceleri güçlü bir aile idiysek şimdi de tekrar çok daha güçlü bir aile olduğumuzda önümüzde hiç kimseler duramaz. Bu şehri ve bu şanlı armayı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz" diye konuştu.

'ATATÜRKLÜ ARMANIN AĞIRLIĞIYLA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Taraftarların ligin ikinci yarısında da tribünleri doldurarak takımlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulunan Yıldırım, "Büyük Samsunspor Taraftarı; biliyorum, bazen kırıldınız, bazen yoruldunuz. İnanın, sizin o tribündeki bir anlık üzüntünüz benim yüreğimde fırtınalar koparıyor. Ben de sizinle aynı duyguları paylaşıyor, bu arma için aynı uykusuz geceleri geçiriyorum. Yeri geliyor bir taraftar gibi dertleniyor, sizinle aynı hayal kırıklığını iliklerime kadar hissediyorum. Çünkü bu sevda benim için de sadece bir görev değil, bir hayat biçimi. Şimdi bu duygusallığı güce dönüştürme vakti. Kupa maçındaki galibiyet bizler için büyük bir moral oldu. Şimdi de ikinci yarıya tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıyoruz. Göğsümüzdeki o Atatürklü armanın ağırlığı ve sorumluluğu omuzlarımızda, gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Samsunspor'da İkinci Yarı Coşkusu - Son Dakika

10:33
SON DAKİKA: Samsunspor'da İkinci Yarı Coşkusu - Son Dakika
