Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak - Son Dakika
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Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak

13.05.2022 09:38
Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve İstanbulspor, 40. randevularına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve İstanbulspor, 40. randevularına çıkacak.

Samsunspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım, bu zamana kadar 39 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 13'ünü Samsunspor, 11'ini de İstanbulspor kazandı. 15 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'daki maçlarda İstanbulspor ve Samsunspor'un 6'şar galibiyeti bulunurken, 7 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İstanbulspor, geride kalan 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 58 puan topladı ve play-off potasına tutundu. İstanbul temsilcisi, şimdiye kadar oynadığı mücadelelerde rakip filelere 57 gol gönderirken, kalesinde ise 40 gol gördü.

Samsunspor da 34 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik alarak 47 puan elde etti. Play-off umudunu hemen hemen kaybeden Karadeniz temsilcisi, attığı 50 gole karşılık ağlarında 44 gol gördü.

Yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Deniz Özaral yapacak.

(Erdi Demür-İHA)

Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak
Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak

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Kaynak: İHA

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