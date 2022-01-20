Samsunspor ile Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına, "Bu kan seni unutur mu?" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadır ve araçta, birçok vatandaş kan bağışında bulundu.

Teknik direktör Fuat Çapa, amaçlarının her ne kadar 20 Ocak 1989'da yitirilen canları anmak olsa da sonraki süreçte kan ihtiyacı olan vatandaşlara da katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Hem anma hem katkı sağlama anlamında gayet güzel bir etkinlik olduğunu belirten Çapa, "Türk Kızılayı ayrıca tebrik etmek istiyorum, kan bağışı yapan vatandaşlara Samsunspor forması hediye ediyor. Bu da Samsunspor'a olan sevgiyi biraz daha arttırıyor." dedi.

Vatandaşların 30 Ocak'a kadar sürecek kampanya boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışında bulunabileceği bildirildi.