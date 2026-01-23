Samsunspor Kocaelispor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
Samsunspor Kocaelispor'u Yenmek İstiyor

Samsunspor Kocaelispor\'u Yenmek İstiyor
23.01.2026 10:07
6 maçtır kazanamayan Samsunspor, Kocaelispor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, sahasında karşılaşacağı Kocaelispor'u yenerek hem moral bulmak hem de üst sıralarla yeniden bağ kurmak istiyor.

Ligde son galibiyetini 9 Kasım 2025'te Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Samsun temsilcisi, yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını bu olumsuz seriyi sonlandırmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'da önemli eksikler bulunuyor. Bedirhan Çetin, Rick van Drongelen, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıkları nedeniyle Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmezken, hastalığı sebebiyle son maç kadrosundan çıkarılan Carlo Holse'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Eliyas Tavsan, Yalçın Kayan ve Jaurs Assoumou'nun teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Ligde 18 hafta sonunda Samsunspor topladığı 26 puanla haftaya 7. sırada girerken, Kocaelispor ise 18 maçta elde ettiği 23 puanla 9. sırada yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Samsunspor Kocaelispor'u Yenmek İstiyor

SON DAKİKA: Samsunspor Kocaelispor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
