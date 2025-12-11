Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular - Son Dakika
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular

Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı\'nda nöbet tuttular
11.12.2025 13:11  Güncelleme: 15:02
Samsun'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi için kente gelen AEK Atina taraftarlarının Atatürk Anıtı önünde pankart açması, fotoğraf çekmesi ya da provokatif sloganlar atmasını engellemek isteyen Samsunspor taraftarları, gece boyunca anıt çevresinde nöbet tuttu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Yunanistan ekibi AEK Atina'yı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı takımın taraftarı, sosyal medyada AEK'li bazı grupların Atatürk Anıtı çevresinde provokatif görüntüler verebileceği yönündeki paylaşımlar üzerine dün akşam saatlerinden itibaren Anıt Park'ta toplandı.

Samsunspor taraftarı, AEK maçı öncesi Atatürk Anıtı çevresinde sabaha kadar nöbet tuttu

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR

Taraftarlar, gece boyunca bölgeden ayrılmayarak olası bir provokasyona karşı bekleyişlerini sürdürdü. Sabah saatlerine kadar anıt çevresinde nöbet tutan Samsunspor taraftarları, herhangi bir olumsuz durum yaşamadı. Samsunspor - AEK Atina karşılaşması, bu akşam saat 20.45'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Samsunspor, Konferans, Güvenlik, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını

