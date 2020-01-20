Samsunspor'un 31 yıllık acısı - Son Dakika

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 31. yılı nedeniyle olayın yaşandığı Havza ilçesinde anma programı düzenlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın olduğu Havza ilçesinde anıldı.

Havzalı Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Emre Aysan, yaptığı açıklamada, 31 yıl önceki kazada hayatını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu büyük bir yasa boğduğunu söyledi.

Samsunspor Futbol Şehitleri Anıtı'nın bir an önce yapılması isteyen Aysan, "Biz burada her sene toprağın üzerine çiçek bırakıp onları yad ediyoruz. Onların isimlerini yaşatmak için değerli belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek kaza yerine çiçek bırakıldı.