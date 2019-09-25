SAMULAŞ'ta 'futbol şöleni'

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'ın 'sosyal etkinlikler' kapsamında personel arasında düzenlediği futbol turnuvası, nefes kesen maçlara sahip oluyor.



Samsun'da son dönemde başlattığı eğitim çalışmaları ve kurduğu SAMULAŞ AKADEMİ ile dikkatleri çeken Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), bu kez de sportif faaliyetlere yöneldi. Personele yönelik düzenlenen futbol turnuvası ilk günden büyük ilgi görürken zorlu müsabakalara da sahne oluyor.



Başlama vuruşu Tamgacı'dan



SAMULAŞ tarafından birimler arasında personele yönelik düzenlenen futbol turnuvası, Atakum ilçesindeki Anakent Belediyespor Tesislerinde başladı. Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı'nın başlama vuruşunu yaptığı ilk müsabakada Karakartalspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'nın da formasını giydiği Hastanebaşıspor ise 2'inci gün müsabakasında rakibi Façaspor'u 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti.



İlk günden zorlu mücadeleler



Yaklaşık 30 gün sürecek futbol şölenine toplam 11 takım katılıyor. 8'er kişilik takımlar halinde oynanan müsabakalar ilk günden nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. 15 Ekim'de Atakum ilçesi Mustafa Dağıstanlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde oynanacak final maçıyla turnuva sona erecek. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak takımın ödülü ise kupa olacak.



Kurumsal aidiyet ve dayanışma



SAMULAŞ olarak sosyal aktivitelere büyük önem verdiklerini söyleyen Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, "Sporun dostluk, kardeşlik, barış olduğu, ayrıca sağlıklı yaşamın da en temel şartlarından birisi olduğu ilkelerinden hareketle futbol turnuvası düzenlemiş bulunuyoruz. Kurumsal aidiyet ve dayanışma açısından bu tür organizasyonları son derece önemsiyoruz. SAMULAŞ yönetimi olarak personelimiz arasındaki birlik ve beraberliği, dayanışmayı pekiştirecek, daha da güçlü kılacak organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz. Personelimizin turnuvamıza gösterdiği yakın ilgi bizleri memnun etti. Katılan tüm takımlarımıza keyifli müsabakalar ve başarı diliyorum" dedi. - SAMSUN