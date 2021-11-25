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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım - Son Dakika

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

25.11.2021 08:51

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in nişanlısı duygusal bir paylaşım yaptı. Mahir Mızrak tarafından paylaşılan Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne konulan duygusal pankartta, "Başak Cengiz, yaşamının baharında aramızdan ayrılırken geride katledilen kadınlarımız için mücadele azmini bizlere bıraktı." açıklamaları yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ataşehir'de işten eve dönen mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR KADINI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNDÜM"

Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi. Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

NİŞANLISINDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Başak Cengiz ile evlilik hayali kuran genç adamdan yürekleri yakan bir paylaşım geldi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi'ne konulan duygusal pankartta şu ifadelere yer verildi:

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

"Başak Cengiz, Aralık 1993'te Ankara'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Başak, ilköğrenimini Mehmet Emin Yurdakul Okulu'nda 'Takdir' alarak tamamladı. Tam burslu kazandığı Pınar Koleji Çağlan Fen Lisesi'ni ise 'Onur Belgesi' alarak bitirdi. 2018 yılında Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan Cengiz, bitirme projesinde ilk üçe girdi.

Başak çalışma hayatına 2021 Ağustos ayında Ankara'da başladı. Çalıştığı firmanın İstanbul Finans Merkezi projesinde görev aldı. Buradaki görevini de başarı ile tamamlayan Başak, Ankara'ya dönmesine 4 gün kala 09.11.2021 tarihinde iş çıkışında, hiç tanımadığı bir cani tarafından hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Başak'ı yaşamdan koparan katilin saldırı gerekçesi ise savunmasız ve karşılık veremeyecek olmasıydı.

Cengiz, ahlak, tavır ve davranışlarıyla örnek bir insandı. Sosyal sorumluluk projeleri konusunda duyarlıydı özellikle kadına şiddet ve hayvan hakları ile ilgili gerçekleştirmek istediği projeleri vardı. Başak Cengiz nişanlıydı ve evlilik hazırlıkları yapıyordu. Başak Cengiz, yaşamının baharında aramızdan ayrılırken geride katledilen kadınlarımız için mücadele azmini bizlere bıraktı."

İşte o paylaşım:

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım - Son Dakika
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