SAMURAY KILIÇLI VAHŞET: TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK OLDU-2 - Son Dakika

ATAŞEHİR'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Can Göktuğ Boz (27) savcılık ifadesinin ardından 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Olay dün Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 cm uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara 'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul 'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Can Göktuğ Boz burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheli Boz'u 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Boz'un adliyedeki işlemleri devam ediyor.