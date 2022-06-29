SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
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SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı

29.06.2022 22:23
SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi.

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi. Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda gerçekleştirilen anma törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, kamyonun bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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ABD'de terk edilmiş kamyonun kasasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı ABD'de terk edilmiş kamyonun kasasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı Biden, San Antonio'da kamyonda göçmen cesetlerinin bulunmasını 'korkunç' olarak niteledi Biden, San Antonio'da kamyonda göçmen cesetlerinin bulunmasını 'korkunç' olarak niteledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAN ANTONİO - ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
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