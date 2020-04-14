Sanal Madrid Açık’a katılacak isimler belli oluyor

Tenis takviminde 13 Temmuz’a kadar yer alan bütün turnuvalar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Toprak kortun en önemli turnuvalarından olan Madrid Açık’ın bu askıya alınma kararının ardından iptal edilmesi bekleniyordu fakat organizatörler, Manola Santana’da düzenlenecek olan turnuvayı sanal boyuta taşımayı düşündüler.

27 ile 30 Nisan arasında yapılacak olan sanal organizasyona ATP ve WTA’den 16’şar oyuncu katılacak. Klasik eleme usulü uygulanacak olan organizasyon ardından koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken görevlilere ve ailelere para yardımı yapılacak.

İlk olarak Fiona Ferro bu turnuvada yer alacağını açıklamış ve ardından Kiki Bertens, John Isner, Rafael Nadal, turnuvada yer alacaklarını açıklamışlardı. Önümüzdeki günlerde geriye kalan 12 raketin de açıklanması bekleniyor.

ATP Başkanı Andrea Gaudenzi, turnuva hakkında şu demeçleri vermişti: “Madrid Açık, bu tarzda düzenlenen ilk turnuva olacak. Oyuncuların yanı sıra belirli sayıda izleyiciyi de sanal oyuna dâhil etmek istiyoruz. Böylece hem oyuncuların hem de seyircilerimizin sağlığını koruyabiliriz.”