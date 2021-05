Sanat dünyası, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını şiddetle kınadı.

Ünlü isimler, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılara, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla tepki gösterdi.

Tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, yazar ve yönetmenler arasında Yıldız Tilbe, Haluk Levent, Bahadır Yenişehirlioğlu, Semih Kaplanoğlu, Yücel Arzen, Hasan Kaçan, Murat Kekilli, Alişan ve Hasan Aycın gibi birçok isim yer aldı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabı üzerinden "#MescidiAksa" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Allah yardımcınız olsun, görünmez askerleriyle yanınızda olsun." ifadesini kullandı.

"Seninleyiz Filistin"

Haluk Levent ise "Seninleyiz Filistin!" yazarak, Filistin için 2018'de seslendirdiği Arapça şarkıyı yeniden takipçileriyle paylaştı.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve o sırada içeride ibadet eden Filistinlilere yaptığı saldırı insanlık suçudur." değerlendirmesini yaptı.

Müzisyen Yücel Arzen, Lübnan-İsrail sınırında 3 Temmuz 2000'de Edward Said'in İsrail'e taş atarken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Bir taş at!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Şarkıcı Murat Kekilli, eski bir konserindeki "Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim" adlı şarkının kaydını paylaşarak, "Samimiyetle söylüyorum Kadir geceniz mübarek olsun. Lakin benimkini kutlamayın! O zorba ve katil İsrail bayrağı orada olduğu sürece, Filistin silahların gölgesinde ibadete zorlandığı ve evine dönmediği sürece ne milli bayramlar, ne de dini bayramlar bana mübarek olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, "Herkesin Leyle-i Kadir'ini tebrik ederim. Bu mübarek gece yüzü suyu hürmetine, Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı zalimlerin elinden kurtar Allah'ım. Bizlerin de 'adam' olabilmemizi nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Karikatürist Hasan Aycın, Hanzala karakterinin çizimini "Duvarın kucağı..." başlığıyla paylaştı.

Şarkıcı Alişan, Instagram hesabında, "Yarın Kadir Gecesi'nde ve bundan sonra bütün dualarımda, dünyada ne kadar zulüm gören Müslüman kardeşim varsa, onlara 'Zulüm edenleri kahreyle Allah'ım' diyeceğim. Mescid-i Aksa'ya kadar girenleri bu mübarek Ramazan gecesi Allah'a havale ediyorum." mesajını verdi.

"Kudüs, Müslümanların istiklalidir ve asla sahipsiz değildir"

"Payitaht Abdülhamid" dizisinde rol alan oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "#MescidiAksaYanlızDeğildir" etiketini paylaşarak "Kudüs, Müslümanların istiklalidir ve asla sahipsiz değildir. İsrail polisinin kutsalımız ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya girerek cami cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." şeklindeki görüşlerini aktardı.

Yazar Ahmet Turgut, Mescid-i Aksa'da mücadele eden kadınların yer aldığı videoyu paylaşarak, "Pek çoğunun ya oğlu, kocası şehit, yahut babası, kardeşi... Onlar Kudüslü kadınlar, Hz. Meryem'in hemşerileri ve kızları. Rabbi Rahim, sizleri Seyyidetün-Nisa ve Hayru'n-Nisa ile haşreylesin. Ümmetin izzetini bekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Nazif Tunç, "İsrail teröristtir. Müslüman boyun eğmez. Zalimler için yaşasın cehennem!" değerlendirmesini yaptı.

Yönetmen Mesut Uçakan, "Filistin'de kanıyor yüreğimiz. Rabbim, bu utançtan kurtar, alem-i İslam'ı." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinde Abdurrahman Gazi'yi canlandıran oyuncu Celal Al, "Lanet olsun İsrail, Filistinli kardaşlarımıza yapılan zulmü kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sanatçı Ömer Karaoğlu ise Mescid-i Aksa için sözlerin tükendiğini kaydederek, "Zulüm uslanmaz ve zalimlerden merhamet dilenmez. Yeter artık! Onurumuza küstahça saldırılar karşısında cılız tepkiler, kınamalar bir işe yaramıyor. ya İzzet ya zillet! Bir yol olmalı, bir yol bulmalı, bir taş atmalı." ifadelerini kullandı.