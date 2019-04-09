Sanat Performance Haftanın Konserleri
14 dakika önce
Kültür-sanat severler için farklı müzikal alternatifleri tek çatı altında buluşturan Sanat Performance, her tondan, renkten, sesten sevilen yıldız isimleri aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.
Orhan Gencebay'ın eserlerini aslına sadık kalarak farklı dokunuşlarla icra eden başarılı müzik grubu Serbestik Band, 10 Nisan Çarşamba gecesi 21:00'da Sanat Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
25 yıldır konserlerinde, Anadolu'nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra, çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler, 12 Nisan Cuma günü 22:00'da Sanat Performance sahnesinde müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak.
"Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarıyla, rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent, muhteşem sahne performansıyla 13 Nisan Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance'ta muhteşem sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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