Üye Girişi
Sanat şehirde, caddeler yürüyor - Son Dakika

Sanat şehirde, caddeler yürüyor

03.11.2021 08:11
Sanat şehirde, caddeler yürüyor

Girişimci Gamze Hongur Altınok, ceketlerde tablo boyutunda göreceğimiz kırkyama tasarımlarını moda akımına dönüştürebilecek bir ilke imza attı.

Unutulan Türk el sanatı kırkyama, yeni bir moda ve sanat eserinin öncüsü olarak Gamze Hongur Altınok ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tasarım ve girişim yolculuğu ile buluştu. Ürünü bir tablo ölçüsünde sanat eseri olarak hayal ederek, 7'den 77'ye giydirmek üzere tasarladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ESMEK ile el ele vererek çeşitli renkte olan ilk koleksiyonunu hazırladı. Eski el sanatı, ekim ayında üreten kadınların el emeği ile Eskişehir'de adeta sanat şölenine dönüştü.

Türk el sanatı kırkyamayı Cumhuriyet kadınlarının yaratıcı el emeği ile gelecek nesillere sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini ifade eden Gamze Hongur Altınok, Cumhuriyet kenti Eskişehir'den 29 Ekim'de bu yolculuğunu başlattı. ESMEK'te kırkyama üzerine çalışan kadınlar ile el ele yürüttüğü çok ayrıcalıklı koleksiyonunun satış kanalını, çeşitli girişim yarışma başvuruları sonrasında 15 Kasım tarihi itibari ile sosyal medya hesabından paylaşacağını ifade eden Hongur Altınok, desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gamze Hongur Altınok'un sosyal girişimi olan 'Esmehan' koleksiyonu, 29 Ekim tarihinde Eskişehir'den yola çıktı.

'Sanat Şehirde, Caddelerde Yürüyor' Basın bültenine ek bilgi notu:

Gamze Hongur Altınok Kimdir?

Enerji ve finans alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Gamze Hongur Altınok kurumsal şirketlerin insan kaynakları süreçlerini toplam 24 yıllık çalışma süresince yürütmüştür. Kariyerine 'ES'* vererek, çeşitli yetkinlik becerisi ile girişim yolculuğunu A'dan Z'ye kendisi tasarlamıştır. Güzel Eskişehir'imizin Osmanlı döneminin, eski ruhunu sokaklara taşıyan geleneksel Türk konut mimarisi ile Odunpazarı, çocuk, genç ve yaşlı herkesin beğenisini alan Sazova Parkı, denizi olmayan Eskişehir'in gerçek deniz kumu kullanılarak yapılan yapay ama gerçek gibi plajı Kentpark'ı, Porsuk Çayı'nda gondol keyfi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi, OMM Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı ile Eskişehir'in çeşitli mimari yapısı, sanat ve kültürü büyüleyerek ESMEK mezunları ile buluşturmuştur.

Kuşaktan kuşağa, nesilden nesle sürdürülebilir kılmayı hedeflediği girişim yolculuğu ile bundan böyle yüksek enerjisini yaratıcı kadınlarımıza yeni iş kolu yaratarak sürdürme hedefindedir. Yarı Maraton koşucusu, evli ve iki çocuk annesidir.

(*) Ara vermek anlamında Eskişehir'in 'ES'i ile Eski'nin 'Es'inden esinlenerek kullanılmıştır.

Kırkyama Nedir?

Geçmişte,

Kırkyama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bir dönem yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak amacıyla çeşitli kumaş parçaları bir araya getirilerek değişik şekil ve desenlerle dikilmesi suretiyle giyim ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen bir el sanatıdır.

Anadolu'da giyim dışında; masa, sehpa ve yatak örtüsü yapmak amacıyla da elde aynı dikiş yönteminin uygulandığı bilinmektedir.

Günümüzde ise,

Batılı Ülkelerde özellikle ABD'de (patchwork) adıyla el sanatı dışında makine dikiş yöntemi ile uygulama alanı bulmuşken Ülkemizde kadınlarımızın el emeği dikiş yöntemi ile sanata dönüştürülerek çeşitli örtü yapımında uygulama alanı bulmuştur.

Gamze Hongur Altınok, Tekstil Sanayii'nin bir parçası olarak bu giyim tasarımını günümüzde eski Türk el sanatı dikiş yöntemi ile çeşitli ve renkli küçük kumaş parçalarını bir araya getirerek bir tablo ölçüsünde koleksiyon olarak hazırlamıştır. El sanatı ile eskiyi yaşatmak ve kadınlarımıza el sanatını kullanarak ekonomik katkıda bulunmayı düşünerek projesini hayata geçirmek çabasındadır.

Sanat şehirde, caddeler yürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, 29 Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sanat şehirde, caddeler yürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti 09:10 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var 08:55 Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı 08:51 Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu 01:23 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu

Son Dakika Haberleri
09:20 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi
09:10 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti
08:54 Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var
08:50 Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı
08:29 Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü
08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar
08:10 Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor
08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi
08:05 Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL?
07:53 New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi         
09:20
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Şifa için girdiği termal havuzda cesedi bulundu Şifa için girdiği termal havuzda cesedi bulundu         
08:52
Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü         
08:29
Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor         
08:11
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 09:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sanat şehirde, caddeler yürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement