Son Dakika Haberleri: Sanatçı Birsen Tezer, Sapanca'da sahne aldı
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Sanatçı Birsen Tezer, Sapanca'da sahne aldı

1 saat önce

Sanatçı Birsen Tezer, Sapanca'da sahne aldıSAKARYA - Kendisine has yorumuyla dikkat çeken sanatçı Birsen Tezer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Sanatçı Birsen Tezer, Sapanca'da sahne aldı

SAKARYA - Kendisine has yorumuyla dikkat çeken sanatçı Birsen Tezer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserine, "Kusura Bakma" isimli şarkısı ile başlayan Birsen Tezer, repertuvarında Erkan Oğur ve Bülent Ortaçgil gibi ünlü isimlerin de parçalarına yer verdi. Tezer, şarkılarının yanı sıra zaman zaman çaldığı kanunla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

2 saat sahnede kalan Tezer, sahne performansıyla dikkat çekti. Tezer, konserin sonunda ayakta alkışlandı.

Sanatçı Birsen Tezer, Sapanca'da sahne aldı

Kırkpınar, Sapanca, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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