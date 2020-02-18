Sanatçı Latif Doğan, memleketine taziye evi yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Latif Doğan, memleketine taziye evi yaptırdı - Son Dakika

Sanatçı Latif Doğan, memleketine taziye evi yaptırdı

6 saat önce

Sanatçısı Latif Doğan tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Sanatçısı Latif Doğan tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki taziye evinin açılış töreninde, ilçeye katkılarından dolayı Latif Doğan'a teşekkür etti.

Taziyelerin toplumsal kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Doğum ne kadar gerçekse, ölüm de bütün faniler için gerçek ve kaçınılmaz bir sondur. Toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği taziyelerimiz, yakınlarını kaybeden hemşeri ve dostlarımızın yanında yer aldığımızı, acılarını paylaştığımızı, acılarını paylaşarak azaltmaya çalıştığımız önemli bir geleneğimizdir. Elbette hayır işi yapmak en önce maddi güçle ilgili bir şey ama ondan daha önemlisi niyet, istek ve gönülle ilgili bir mesele. Taziye evimiz ilçemize hayırlı olsun."

Sanatçı Latif Doğan da yaptığı hayır işinin ilçesine olan vefa borcu olduğunu ifade ederek, açılış törenine katılanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sanatçı Latif Doğan, memleketine taziye evi yaptırdı

Latif Doğan, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:49 Kaynak: AA
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