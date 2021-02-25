Sanatçı Şeyma Çınar'ın "Tezyin" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sanatçı Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan "Tezyin" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin açılışı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanatçı Şeyma Çınar, çalışmalarına önce tezhiple başladığını, daha sonra minyatür ve çiçek ressamlığını geliştirdiğini anlattı.

Tezhip ve minyatür sanatının, medeniyetin ihtişamını, köklü kültürünü yansıtan, belgeleyen kaynaklar arasında yer aldığını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Daha önce tarihimizde de onu hep kitap sanatı olarak gördük. Çok seçkin örnekler bırakılmış bize. Günümüzde daha çok kitap sanatından ziyade duvar sanatı olarak yapılıyor. Birçok insanın evlerini süsleyen bir sanat olarak geçiyor. 20 yılı aşkın bir süredir tezhip ve minyatürle iştigalim. Öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Bu süre içerisinde zaman zaman kendi içinde harmanlayarak farklı yorumlar yapmaya çalıştım. Çalışmalarımdan farklı ve yeni formlar çıkartmaya çalıştım. Umarım bizden sonraki gelecek nesillere, geçmiş ve gelecek arasında iyi ve güzel bir bağ kurarak bir aktarım vazifesi yaparız."

Minyatürlerin kendi içerisinde bir dili olduğunu anlatan Çınar, "Yaptığım çalışmalar bana görsel olarak zevk veriyor ama ruhsal olarak da ve manevi olarak da mesela bir hilyenin çevresini süslemek doyuruyor, besliyor beni. Minyatürle de birçok şeyi anlatabilirsiniz. Bir köşesine bir şey diğer tarafına başka bir şey yaparsınız, bir hikaye anlatırsınız. Eskiden de öyle olmuş. Bizim özellikle edebiyatçılarımızın eserlerini, nice şairlerimizin şiirlerini çok güzel anlatmış." diye konuştu.

Küratör Mehmet Lütfi Şen de Şeyma Çınar'ın, uzun zamandır hem tezhip hem minyatür hem de çiçek ressamlığı alanlarında eğitim alan ve veren çok özel bir sanatçı olduğunu söyledi.

Serginin, sanatçının 20 yıllık sanat hayatının bir özeti olduğunu ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Kendi klasik tonları koruyarak farklılık arayışı çok cesur Şeyma'nın. Bu saatten sonra bunun daha da artacağına inanıyorum. Bir de işlediği konuları derinlikli işlemesi çok ilginç. Bence Zeytinburnu'na bu sergiyi göremeye gelenler çok zengin olarak buradan çıkacaklar. Özellikle pandemi döneminde bizim motivasyonumuzu en fazla yükseltecek ve pandeminin üzerimizdeki ağırlığını hafifletecek en önemli imkanlardan biri sanat. Ben herkesi pandemi döneminde daha çok sanatla zaman geçirmeye davet ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi.

Çınar'ın yeni norm ve formlarla ürettiği 22 tezhip ve minyatür çalışmasından oluşan sergi, 26 Mart'a kadar hafta sonu hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.