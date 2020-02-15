Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi - Son Dakika

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin bu ay ki toplantısı 'Sevgi' teması ile gerçekleştirildi.



Düzenlenen gecede sanatçılar, İsa Kahraman, Züleyha Özbay, Mustafa Sarı, Emine Çiftçi, Metin Tunca, Hesna Betül Güngör, A.Nuri Eybay, Kadir Fidan, Zühre Selvitopu, Ali Rıza Özçobanlar, Büşra Aydın, Kadir Güven, Esat Anık ve Zeynel Sağ sahne olarak etkinliği katılanlara neşeli anlar yaşattılar.



Bu arada, sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya'ya Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA