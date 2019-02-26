Son Dakika Haberleri: Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında Doğum Günü Sürprizi

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor.

Aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor. Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü pastası kesecek.

Giresun'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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