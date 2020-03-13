Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi

Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak

55 dakika önce

Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak, System.String[]

Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:01 
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