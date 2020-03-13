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Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak
55 dakika önce
Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Gelir düzeyini artırmak için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini destekleyeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, Kocaeli'nde 'tıbbi aromatik bitkiler borsası' kurulması için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:01
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