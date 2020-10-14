Sanayi kuruluşlarının çoğu nesnelerin internetinin "ICS güvenliğini" dönüştüreceğine inanıyor - Son Dakika

Sanayi kuruluşlarının çoğu nesnelerin internetinin "ICS güvenliğini" dönüştüreceğine inanıyor

14.10.2020 10:49
Sanayi kuruluşlarının çoğu nesnelerin internetinin

Kaspersky'nin "Dijitalleşme Çağında Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu" raporuna göre kurumların yüzde 20'si nesnelerin interneti (IoT) ile ilgili olaylara öncelik verdi ancak IoT tehditlerine karşı etkili çözümler henüz yaygınlaşmadı.

Kaspersky'nin "Dijitalleşme Çağında Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu" raporuna göre kurumların yüzde 20'si nesnelerin interneti (IoT) ile ilgili olaylara öncelik verdi ancak IoT tehditlerine karşı etkili çözümler henüz yaygınlaşmadı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kovid-19 salgını nedeniyle piyasadaki yavaşlamaya rağmen dijitalleşme hızla benimseniyor. Sanayi kuruluşları dijitalleşme ve Endüstri 4.0 standartlarını uygulamaya devam ediyor. McKinsey&Company'nin araştırması, üretim ve tedarik zinciri profesyonellerinin yüzde 90'ının dijitalleşme için yeteneklere yatırım yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Araştırma ayrıca bu tür projeleri daha önce uygulayan şirketlerin kriz anında kendilerini daha güvende hissettiklerini gösteriyor.

Kurumların yüzde 69'u dijitalleşmenin temel özelliklerinden biri olan nesnelerin internetinin endüstriyel kontrol sistemlerindeki (ICS) güvenlik durumunu değiştireceğini belirtti.

Aynı zamanda endüstriyel IoT gibi dijitalleşme projeleri, ilgili riskler konusunda farkındalık yaratıyor. Her beş şirketten biri (yüzde 8) için IIoT'ye yönelik saldırılar, veri ihlalleri (yüzde 15) veya tedarik zincirine yönelik saldırılar (yüzde 15) gibi ciddi tehditleri geride bırakarak ana siber güvenlik endişelerinden biri haline geldi. 2020'de ankete katılan işletmelerin neredeyse yarısında bilgi teknolojileri güvenlik personeli, dijitalleştirilmiş OT sistemlerini koruyacak girişimler üzerinde çalışıyor (yüzde 33).

Rapor günümüzde kuruluşların IoT'ye yönelik tehditlerle yüzleşmeye hazır olmadığını ortaya koyuyor. Şirketlerin yalnızca yüzde 23'ü aktif ağ ve trafik izleme önlemlerini uygulamaya aldı ve yüzde 23'ü ağ anomali algılamasını başlattı. Bu çözümler, güvenlik ekiplerinin IoT sistemlerindeki anomalileri veya kötü amaçlı etkinlikleri izlemesine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Ünitesi Başkanı Grigory Sizov, "Sanayi kuruluşları bağlı cihazları ve akıllı sistemleri yaygınlaştırdıkça bunların korunması için de çabalamalılar. Bunu başarmak için bir proje başlatıldığı andan itibaren güvenlik önlemleri projenin bir parçası olarak düşünülmelidir. IIoT bileşenlerinin saldırı olasılığını ortadan kaldırmak için özünde güvenli olması gerekir. Trafik koruması ve diğer teknolojilerin yanı sıra bu, tüm sistemin tasarımdan itibaren güvenli hale gelmesi ve siber risklere karşı bağışıklık kazanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, IIoT sistemlerinin etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için şunları tavsiye ediyor:

"Özel güvenlik çözümlerini kullanarak IIoT uygulamasını en başından itibaren korumayı düşünün. Uygulamadan önce cihazın güvenliğinin durumunu değerlendirin. Siber güvenlik sertifikalarına sahip cihazları ve bilgi güvenliğine daha fazla önem veren üreticilerin ürünlerini tercih edin. Düzenli güvenlik denetimleri uygulayın ve IoT sistemlerini korumaktan sorumlu güvenlik ekibine güncel tehdit istihbaratı sağlayın.

Yazılım ve uygulamalardaki ilgili güvenlik açıkları hakkında bilgi almak olaylara doğru ve zamanında yanıt verilmesini sağlamak ve mevcut güncellemeleri takip etmek adına prosedürler oluşturun. Ağ trafiğini analiz etmek, anomalileri algılamak ve IoT ağ saldırılarını önlemek için tasarlanmış siber güvenlik çözümlerini kullanın. Bu analizi kurumsal ağ güvenlik sistemine de entegre edin."

Kaspersky, McKinsey, Yatırım, COMPANY, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi kuruluşlarının çoğu nesnelerin internetinin 'ICS güvenliğini' dönüştüreceğine inanıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı         
07:43
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi kuruluşlarının çoğu nesnelerin internetinin "ICS güvenliğini" dönüştüreceğine inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei