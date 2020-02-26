Bakan Varank: Çin'den yapılan tedariklerin ülkemize kayma durumu var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Çin'den yapılan tedariklerin ülkemize kayma durumu var - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: Çin'den yapılan tedariklerin ülkemize kayma durumu var

7 saat önce

Koronavirüsün Türkiye'deki ticarete etkilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin ülkemize kayma durumu olduğunu belirterek, "Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin'de ortaya çıkan sonrasında tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye ticaretine olumlu etki edeceğini söyledi. Varank, "Çin'den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" dedi.

"TEŞVİK TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK"

Yatırım teşvik belgesi konusunda da açıklamalarda bulunan Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak'ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 2 MART'TA BAŞLIYOR

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nın devreye alınacağını da açıklayan Varank, programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Bakan Varank: Çin'den yapılan tedariklerin ülkemize kayma durumu var
Mustafa Varank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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